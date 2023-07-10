На жительницу Рыбинска завели уголовное дело за ложный донос

Жительница Рыбинска придумала план, как не возвращать кредит, но он провалился. Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 25-летней жительницы Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Женщина сообщила в полицию, что некто, воспользовавшись персональными данными, оформил на ее имя микрозайм на 10 тысяч рублей.

Однако проверка показала, что жительница Рыбинска пошла на хитрость: она сама взяла микрокредит, потратила все 10 тысяч, а потом придумала с ее точки зрения беспроигрышную схему невозврата денег. Но план не удался.

- Подозреваемая дала признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – По статье «Заведомо ложный донос» предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.