В Рыбинске отремонтируют четыре проблемные дороги

В Рыбинске в ближайшее время начнется ремонт четырех наиболее проблемных дорог. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в ближайшее время начнется ремонт четырех наиболее проблемных дорог. В список вошли:

- улица Советская на участке от улицы Радищева до Карякинской,

- улица Карякинская от Советской до Гоголя,

- улица Гоголя от Карякинской до Румянцевской,

- улица Героев 6-ой роты.

- Подрядчик определен, это рыбинская компания,- пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино. – На улице Советской ремонт будет выполнен в существующих границах проезжей части.

Ремонт 800 метров дороги обойдется примерно в 1,7 миллиона рублей.

Работы будут идти опережающими темпами на средства, предусмотренные на 2024 год. В этом году Рыбинску на приведение дорог в нормативное состояние выделено 300 миллионов рублей.

Мэр Ярославля назвал дороги, которые отремонтируют в первую очередь.