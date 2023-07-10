Мэр Ярославля отменил ЧС на Волге, введенный после столкновения теплохода с пирсом

В Ярославле отменили режим ЧС после столкновения теплохода с причалом. Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Артем Молчанов отменил режим ЧС, введенный 5 июля после столкновения теплохода «Москва-208» с причалом. Комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию последствий аварии, завершен.

ЧП на Волге в районе Тверицкой набережной в Ярославле произошло днем 5 июля. В бетонный пирс врезался теплоход «Москва-208», на борту которого находился 81 человек. Помощь медиков понадобилась нескольким пассажирам, в том числе и детям.

По факту столкновения судна с причалов было возбуждено уголовное дело. По предположениям следствия, авария на воде могла произойти из-за технической неисправности или ошибки управления.