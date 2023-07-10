В Ярославле начинаются отключения горячей воды. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на этой неделе начнут отключать горячую воду.

Первыми тазики и ковшики достанут жители Заволжского района. В домах, а также в школе №52, политехническом колледже и ДК «Энергетик» горячей воды не будет с 12 по 27 июля.

В Кировском и Ленинском районах запланирована два отключения горячей воды: по одним адресам – с 18 июля по 2 августа, по другим – с 29 июля по 10 августа.

Во Фрунзенском и Красноперекопском районах, а конкретно на улицах Нефтяников, Гагарина, Калинина, 8 Марта, Слепнева, Московском проспекте и Силикатном шоссе воды не будет с 18 по 21 июля. В Дзержинском районе – с 25 июля по 10 августа.

Более подробную информацию об отключения можно узнать здесь.