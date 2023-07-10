Ярославские юнармейцы победили на Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

Более тысячи юнармейцев из 85 регионов России приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Более тысячи юнармейцев из 85 регионов России приняли участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Ярославские ребята заняли первое место.

- Они показали высокий уровень огневой и строевой подготовки, отличные знания истории и творческие способности. Участники встречались с героями СВО, посещали музеи, выставки, мастер-классы. По итогам тактической игры на местности ярославцы обошли более тысячи соперников и завоевали заслуженный титул победителей, - сказал губернатор региона Михаил Евраев.

На втором месте – юнармейцы из Хакасии, на третьем – из Волгоградской области.

Все победители получили подарки – сертификаты на спортивный инвентарь.