В Рыбинске под колеса автобуса попал 59-летний мужчина

Рыбинец попал под колеса автобуса. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 9 июля у дома №20 на улице Плеханова в Рыбинске произошло ДТП. Под колеса автобуса №16т попал мужчина.

- По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса «ПАЗ» произвел наезд на пешехода. Пешеход, 59-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства ДТП.

В Ярославле велосипедист наехал на ребенка, который играл в фонтане.