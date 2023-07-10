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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:31

В Рыбинске под колеса автобуса попал 59-летний мужчина

ДТП произошло днем 9 июля
Полина Вачнадзе
Рыбинец попал под колеса автобуса.

Рыбинец попал под колеса автобуса.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Днем 9 июля у дома №20 на улице Плеханова в Рыбинске произошло ДТП. Под колеса автобуса №16т попал мужчина.

- По предварительной информации, 56-летний водитель автобуса «ПАЗ» произвел наезд на пешехода. Пешеход, 59-летний мужчина, нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства ДТП.

В Ярославле велосипедист наехал на ребенка, который играл в фонтане.