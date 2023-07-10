В Ярославской области назвали самые лучшие дворы

Подвели итоги конкурса «Лучший ярославский дом и двор». ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В регионе подвели итоги конкурса «Лучший ярославский дом и двор». Результаты в соцсетях назвал глава области Михаил Евраев.

- Конкурс показал много интересных наработок по благоустройству. Практиками управления домами поделились ТСЖ региона. Идей много - от цветов в подъездах до современных систем полива газонов. Инициативные жители объединяют соседей и решают много вопросов по содержанию и ремонту общего имущества, озеленению, обустройству детских и спортивных площадок. Жители устанавливают во дворах беседки, проводят праздники, общаются, - написал губернатор.

Победили в конкурсе жители дома №45 по улице Пушкинской в поселке Борисоглебский и жители корпусов 5, 6 и 7 дома №6 по улице Додонова в Ярославле. Звание «Лучшее ТСЖ» присвоили ТСН Фрунзе-31, а лучшей управляющей компанией стала Норская УК.