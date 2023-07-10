В Ярославской области похолодает до сентябрьских температур

В Ярославской области на наступившей неделе похолодает до сентябрьских температур. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области на наступившей неделе похолодает до сентябрьских температур. Самым холодным днем недели станет среда, 12 июля. В этот день столбики термометров опустятся до +12 градусов.

- Лето терпит поражение на атмосферных фронтах, жители Центральной России окажутся в мешке арктического холода. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, - сообщили синоптики Центра «Фобос».

Начнется неделя с комфортных температур – в понедельник и вторник ожидается +19..+20. Но уже в среду и четверг столбики термометров рухнут до +11..+12, что соответствует климатической норме сентября.

- Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет, - сообщают синоптики.

В пятницу, 14 июля, температура воздуха повысится до +17 градусов. А в субботу резко потеплеет до +26, но день обещает быть дождливым и с грозами. В воскресенье +25 и дожди.