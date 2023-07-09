Ярославцев ждет прохладная и дождливая рабочая неделя

С 10 по 16 июля в Ярославле будет стоять прохладная и дождливая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящей неделе, с 10 по 16 июля, в Ярославле будет стоять прохладная и дождливая погода, предупреждают синоптики Центра "Фобос".

Завтра, 10 июля, в городе ожидается переменная облачность, днем +17..+19 градусов, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

Во вторник, 11 июля, синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем всего +11..+13 градусов.

В среду, 12 числа, на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха понизится до +9..+11 градусов.

С четверга, 13 июля, начнется потепление. Днем синоптики обещают +17 градусов, дождь продолжится.

В пятницу, 14 июля, при небольшом дожде и переменной облачности столбики термометров поднимутся до +18..+20.

В выходные, по данным Центра "Фобос", в Ярославле будет солнечно. В субботу, 15 числа, ожидается +19 градусов, в воскресенье, 16 июля, потеплеет до +23.