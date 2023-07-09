На капитальный ремонт Рыбинского театра кукол выделено 78 миллионов рублей

На фасаде театра кукол установят подсветку. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинском театре кукол в августе начнется капитальный ремонт, на который выделено 78 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.

- На капремонт отводится семь месяцев. На это время театр кукол переедет в другое помещение, которое сейчас подбираем. Артисты продолжат ставить спектакли на сценах города – в ДК, школах, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Театр кукол обновят и внутри, и снаружи. Запланированы ремонт кровли и входной группы, полная замена окон, систем отопления и подачи воды, установка современного энергоэффективного теплопункта. В зрительном и репетиционных залах приведут в порядок сцену, обновят пол и обивку кресел.

Изменится цвет фасада здания. Каким он будет, еще не ясно - этот вопрос городские власти будут обсуждать с архитекторами Рыбинска.