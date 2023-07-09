В Рыбинске монтируют новую скейтплощадку

На стадионе "Переборец" в Рыбинске начали устанавливать скейтплощадку. Фото: Администрация Рыбинска

На стадионе "Переборец" в Рыбинске начали устанавливать скейтплощадку. Сейчас рабочие готовит бетонное основание для рамп. Сроки окончания работ не называются.

- Местные подростки с нетерпением ждут возможности продемонстрировать свое мастерство на велосипедах, скейтах и роликах, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Дмитрий Рудаков.

И пообещал, что при первой возможности рампы будут устанавливать и в других районах Рыбинска. Скейтлощадка в Переборах - третья в городе. Еще две находятся на стадионе "Сатурн" и в Мариевке.

В парке 30-летия Победы в Ярославле сделают роллеродром и скейтплощадку.