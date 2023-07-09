Жители поселка Константиновский Тутаевского района могут бесплатно обменяться книгами

В Константиновском появилась зона обмена книгами. ФОТО: страница Юрия Павлова ВКонтакте

В поселке Константиновский Тутаевского района появилось новое общественное пространство - территория буккроссинга. У администрации поселка установили книжный стеллаж, в котором каждый желающий может бесплатно взять книгу или оставить свою.

Зона буккроссинга в Константиновском появилась в рамках проектов "Достояние Плюшкина" и "Решаем вместе!", а также благодаря инициативе заведующей местной библиотекой Валентины Красноперовой. Проект призван изменить отношение к книгам и чтению у населения поселка и дать "ненужным" книгам вторую жизнь.

- Согласно проекта благоустройства, установили кованную скамейку с символичной надписью "Время читать", книжный стеллаж, уличные часы на фигурной опоре и клумбу в виде книги, - рассказала глава Константиновского сельского поселения Ольга Базанова.