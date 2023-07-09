В парке 30-летия Победы в Ярославле сделают роллеродром и скейтплощадку

Брагинцы попросили сделать в парке 30-летия Победы роллеродром и скейтплощадку. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы, представители Дзержинского района и главный архитектор города обсудили благоустройство парка 30-летия Победы. Парк, ставший одним из победителей онлайн-голосования, благоустроят в 2024 году по программе "Формирование комфортной городской среды".

Жители района попросили сделать детские площадки, очистить пруд, отремонтировать танцевальную сцену, привести в порядок скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы, а также установить видеонаблюдение. Кроме того, молодежь предложила построить в северной части парка роллеродром и скейтплощадку.

- На осмотре парка мы встретили большую группу детей с сопровождающими, которые рассказали, что они хотят видеть в парке. В первую очередь, это как можно больше удобных лавочек, организованный спуск к воде, зоны спортивного и тихого отдыха для подростков. Договорились отремонтировать спортивную площадку, добавить еще оборудования и освещения, - рассказал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

При обсуждении благоустройства Первомайского бульвара ярославцы предложили убрать цветочные арки-сердца.