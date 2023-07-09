В Ярославской области введут кешбэк для инвесторов за туристические проекты

Правительство Ярославской области привлекает в регион инвесторов, готовых развивать туристическую отрасль. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области разрабатывается программа кешбэка для инвесторов: они смогут возместить 50% своих затрат за туристические проекты в определенных районах региона. Эта программа поможет привлечь инвесторов в места, которые обладают большим потенциалом, но пока еще недостаточно привлекательны для туристов.

- Например, Кукобой - там есть прекрасный храм, красивая природа, при этом нет кафе и отелей и недостаточно рабочих мест, – рассказал глава региона Михаил Евраев. – По новой программе инвестор будет получать 50-процентный кешбэк от своих вложений в строительство отелей, создание музеев, организацию туристических маршрутов.

В программу собираются включить Первомайский, Пошехонский и Брейтовский районы.

- Туризм - это рабочие места, активность, инфраструктура. Вокруг туробъектов всегда появляются кафе, магазины, повышается востребованность транспортных услуг. Это развитие малого бизнеса и в конечном итоге повышение уровня жизни на территории, - сказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что важно поддерживать и уже существующие проекты – через кредитную систему, через специальные федеральные программы и областные субсидии, помощь с инфраструктурой.

В планах - создание туристического портала региона, на котором можно сразу забронировать тур и гостиницу.