В Ярославском районе на месте странных "домиков" собираются построить школу

На месте "домиков" в Ярославском районе планируют построить школу. ФОТО: группа "Общественники" ВКонтакте

Участки в поселке Красный Бор, на которых сейчас стоят странные "домики", зарезервированы под строительство социального объекта, а именно, школы. Такую информацию опубликовали на сайте Ярославского муниципального района.

В начале месяца "Комсомолка" рассказывала о "домиках", которые вызвали беспокойство местных жителей. Ярославцы опасались, что непонятными строениями кто-то "застолбил" себе землю, чтобы построить на ней многоэтажные дома. Однако в администрации района эту информацию опровергли.

Установлено, что договоры аренды на данные земельные участки были заключены еще в 2015 году, участки можно было использовать под индивидуальную жилую застройку.

- В 2019 году в рамках проводимой проверки земельного законодательства на данных земельных участках были обнаружены объекты, несоответствующие объектам ИЖС, но поставленные на государственный кадастровый учет. Вследствие этого, в рамках выявленного нарушения администрация Ярославского района обратилась в суд за снятием этих "домиков" как объектов индивидуального жилищного строительства и расторжением договоров аренды в рамках этой работы. Решением суда объекты признаны нежилыми, в соответствии с чем, право собственности на данные земельные участки признаны недействительными и текущий статус данных участков - аренда, - сообщили в администрации Ярославского МР.

После данные участки определили как общественно-деловую зону, которая позволяет возводить на них соцобъекты. Сейчас земля в Красном бору, на которой стоят "домики", зарезервирована под школу. Но когда начнется строительство, в администрации района не уточнили.