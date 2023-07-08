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НовостиЗвезды8 июля 2023 14:01

В Рыбинске отреставрируют фасады Мучного гостиного двора

Сейчас идет поиск подрядчика, который возьмется за работу
Полина Вачнадзе
В Рыбинске планируют отреставрировать фасады объекта культурного наследия.

В Рыбинске планируют отреставрировать фасады объекта культурного наследия.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске планируют отреставрировать фасады объекта культурного наследия - Мучного гостиного двора. Сейчас на портале госзакупок идет поиск подрядчика, который возьмется за проведение этих работ, сообщает ГТРК "Ярославия".

На северном фасаде необходимо укрепить и восстановить кирпичную кладку, нанести новый слой штукатурки, воссоздать лепнину. Также подрядчик должен будет восстановить трехцентровый арочный проем, чтобы вернуть объекту его первоначальный вид.

На южном фасаде собираются заменить двери и окна, провести реставрацию кирпичной кладки. Общая стоимость работ составит 4,2 миллиона рублей.

Масштабная реставрация Мучного двора завершилась в 202 году. Длилась она 8 лет.