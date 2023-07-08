В Ярославской области 7 и 8 июля заключено рекордное количество браков

В Ярославской области 7 и 8 июля поженились более 260 пар. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области в красивую дату 7 июля и 8 июля в День семьи, любви и верности узами брака связали себя рекордное количество пар. В эти дни заключили союзы более 260 пар.

- В Ярославле свадьбы сыграли 110 пар, в Рыбинске - 53, в Тутаеве - 22, а в Переславле - 21, - рассказали в правительстве региона.

По данным Ярославльстата, в 2022 году в Ярославской области было создано 8 667 семей, самыми популярными для свадеб месяцами стали июль, август и сентябрь. Чаще всего ярославцы вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

В прошлом году на свет появились 9 285 младенцев. Из них 39% первенцы, 36% - вторые дети, 16% - третьи.