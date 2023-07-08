В Ярославле открылась выставка "Жена героя"

Фотографии можно увидеть в Центре патриотического воспитания и в сквере у Вечного огня. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась фотовыставка проекта "Жена героя". Снимках - супруги и семьи бойцов, участников специальной военной операции.

- Каждый портрет - история мужества, верности и любви. Кадры рассказывают о героизме мужчин и поддержке женщин, которые обеспечивают крепкий тыл. Мы гордимся нашими защитниками и их семьями, поддерживаем их и оказываем всю возможную помощь, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фотографии можно увидеть в Центре патриотического воспитания и в сквере у Вечного огня.