На Волжской набережной Ярославля приходит в негодность плитка

Плитка на Волжской набережной в районе Октябрьского моста отваливается. Фото: Полина Вачнадзе

На Волжской набережной - от Октябрьского моста до ЦНТИ - приходится в негодность плитка. Гранитное покрытие на нижнем ярусе набережной отваливается, какое-то время лежит на траве, а потом исчезает. Куда - не понятно.

От было красоты, которая была здесь 13 лет назад, сразу после ремонта, уже не так много осталось. Ярославцам, гуляющим по набережной, остается любоваться разве что видом на Волгу, но при этом не забывать смотреть под ноги. Тротуарная плитка тоже постепенно приходит в негодность.

На место отвалившуся плитку не ставят. Фото: Полина Вачнадзе

И ремонт в ближайшее время не предвидится. Как сообщил ГТРК "Ярославия" первый заместитель директора ДГХ Дмитрий Сергеев, работы по восстановлению подпорных стенок и тротуаров относятся к капитальному ремонту.

- "Горзеленхозстрой" выполняет работы только по текущему содержанию. На капитальный ремонт необходимо составлять отдельную смету, - сказали в департаменте.

Соответственно, выделять отдельные деньги. А они в бюджете города на ремонт набережной в месте, не слишком популярном у туристов, скорее всего, не предусмотрены. Но департаменте уточнили, что отвалившуюся плитку собирают и хранят на складах.