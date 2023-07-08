Чтобы привести в порядок дороги Ярославской области, понадобится 5 лет

Чтобы привести в порядок все дороги Ярославской области, нужно 270 миллиардов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Что привести в порядок все дороги Ярославской области, понадобится 5 лет тяжелейшей работы. Такой срок назвал глава региона Михаил Евраев.

- По результатам диагностики на конец 2022 года в нормативе было только 47% региональных дорог и 57% в ярославской агломерации. У нас плохие дороги. В муниципалитетах яма на яме, а в сельской местности после дождей не проехать в принципе, - написал в своем Telegram-канале губернатор. - Чтобы привести в порядок все дороги в регионе, нужно 270 миллиардов рублей единоразово.

В этом году на ремонт дорог запланировано 18 миллиардов рублей. Фото: Правительство Ярославской области

Однако бюджет таких затрат себе позволить не может. В прошлом году финансирование дорожной отрасли было увеличено и составило 15 миллиардов рублей, в этом - более 18.

- А нужно 270. Нехитрая математика: с такими суммами понадобится 15-18 лет, чтобы восстановить наше дорожное хозяйство. Это при условии, что все остальные трассы разрушаться не будут. А они будут. Вот эти 18 лет - то потерянное время, когда дороги в области не делались. И проблемы, которые копились десятилетиями, за год не решить. Но мы занимаемся этой проблемой, и 18 лет, конечно, ждать не будем. Однако минимум лет пять серьезной тяжелейшей работы нам предстоит, - сказал Михаил Евраев.

В Ярославской области в 2023 году отремонтируют 230 километров муниципальных дорог.