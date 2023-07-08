Ярославский областной суд отменил для рыбинцев действующий тариф на тепловую энергию

Как только решение суда вступит в силу, рыбинцам пересчитают плату за тепло. Фото: Александр ГЛУЗ

Ярославский суд признал недействующим приказ об установлении тарифа на тепловую энергию для "Рыбинской генерации".

- Прокурорская проверка установила, что в 2021-2022 годах департамент регулирования тарифов Ярославской области при корректировке долгосрочного тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Рыбинская генерация", неправомерно включил в его состав экономически необоснованные затраты в 70 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге финансовая нагрузка на данную сумму легла на плечи потребителей. Они были вынуждены оплачивать расходы, которые законодательством не предусмотрены.

- В судебном заседании представители прокуратуры привели доводы о том, что договор на оказание услуг по управлению кредиторской задолженностью теплоснабжающей организации не относится к числу договоров, затраты по которым могут быть учтены при установлении тарифа, - пояснили в прокуратуре.

Суд иск прокуратуры удовлетворил в полном объеме и обязал департамент регулирования тарифов принять заменяющий нормативно-правовой акт. Как только решение суда вступит в силу, будет решаться вопрос о перерасчете платы за тепловую энергию.