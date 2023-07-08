Ярославское издание "Ярности", признанное иноагентом, приостановило свою работу

"Ярновости", признанные иностранным агентом, прекратили работу. Скриншот со страницы издания в соцсетях

Издание "Ярновости", первое в регионе признанное Минюстом иностранным агентом, заявило о приостановке своей деятельности. Обращение к читателям СМИ опубликовало вечером 7 июля.

- Чисто теоретически мы могли бы продолжать выходить и с маркировкой иноагентов, но ни один из сотрудников редакции этого не хочет, так что сегодня мы приняли решение о приостановлении деятельности СМИ. Соответствующее уведомление уже направлено в Роскомнадзор, - назвали причину прекращения своей работы в издании.

В ярославском информационном поле "Ярновости", признанные иноагентом, работали более 10 лет.