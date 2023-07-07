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НовостиПроисшествия7 июля 2023 14:20

В Ярославской области убийце матери дали 9 лет

Мужчина признал свою вину лишь частично
Рада Шпилевая
Ярославца признали виновным в убийстве матери

Ярославца признали виновным в убийстве матери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Борисоглебском районе Ярославской области прошел суд над 40-летним мужчиной, который до смерти избил свою мать. Следствие установило, что обвиняемый жил с пострадавшей в поселке Красный Октябрь, где в феврале этого года между ними произошла ссора. В ходе конфликта женщина упала на стол, от чего тот сломался. Ее сын взял деревянную ножку и стал наносить матери побои по всему телу, в том числе в область головы. Оставив ее в критическом состоянии, подсудимый ушел в другую комнату и лег спать.

Потерпевшую доставили в больницу и попытались спасти, но она скончалась от полученных травм.

- В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.