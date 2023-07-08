57 пар из Ярославской области наградили медалями «За любовь и верность»

Медали вручили 57 парам из Ярославля, Рыбинска, Переславля и других городов Ярославской области. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославском художественном музее накануне Дня семьи, любви и верности медалями за «Любовь и верность» наградили супругов, которые прожили вместе много лет. В этом году медали вручили 57 парам из Ярославля, Рыбинска, Переславля и других городов. Пять пар недавно отметили золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни.

Самой «молодой» парой стали Сергей и Ольга Шильцины из Тутаева. Их браку – 25 лет. Старожилы – супруги Лев и Татьяна Котюнины из Переславля. Вместе они уже 61 год. Воспитали двоих детей, шесть правнуков, сейчас занимаются с двумя правнучками.

Награда «За любовь и верность» учреждена в 2008 году. ее удостоились 820 семей Ярославской области.