В Ярославской области откроются виртуальные залы Русского музея

В Переславле, Рыбинске и Угличе откроются виртуальные залы Русского музея. Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле, Рыбинске и Угличе откроются виртуальные залы Русского музея. Два филиала уже работают в Ярославском художественном музее и Ярославском планетарии. Затраты на создание одного виртуального филиала составляют от двух до пяти миллионов рублей.

По словам директора Русского музея Аллы Маниловой, контент виртуальных залов в Ярославской области можно усилить за счет совместных проектов с учреждениями культуры области.

– У вас феноменальная коллекция икон ярославской школы, ни один регион такой не обладает. И в виртуальном зале можно отразить все пересечения наших коллекций, –сказала Алла Манилова.