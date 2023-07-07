Ярославцы обсудили проект благоустройства парка 30-летия Победы

Жители Дзержинского района внесли предложения по благоустройству парка Победы ФОТО: официальный портал города Ярославля

Сегодня, 7 июля, глава Дзержинского района Екатерина Мусинова и главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов встретились с местными жителями. Они обсудили план обновления парка 30-летия Победы. Этот объект лидировал в голосовании за благоустройство в 2024 году – почти 16 тысяч человек считают, что в нем пора что-то менять.

- Очень хотелось бы, чтобы наш парк имел достойный, многофункциональный и современный вид, чтобы каждый житель района нашел здесь то, что ему будет интересно. В комиссии состоят люди, которые очень хорошо знают район, также мы пообщались и с местными жителями, которые высказали самое главное пожелание — увидеть красивый и благоустроенный парк, - отметила глава района.

Ярославцы внесли несколько предложений: поставить камеры видеонаблюдения, спроектировать детские игровые зоны, построить роллердром и скейтплощадку. Помимо этого, одной из самых распространенных просьб была установка большего количества скамеек и качественного освещения.

Опрашиваемые также высказались в пользу расширения территории парка в сторону улицы Панина. На этом участке мэрия города планирует разместить прогулочную аллею.

Такая встреча представителей администрации и местных жителей– не единственный случай. Сегодня же подобные обсуждения пройдут в ДК «Гамма» в Заволжском районе и на Первомайском бульваре в Кировском районе.