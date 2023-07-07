В Ярославле велосипедист наехал на ребенка в фонтане

В центре Ярославля велосипедист сбил 8-летнего мальчика ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

25 июня у ярославского ТЮЗа велосипедист сбил восьмилетнего ребенка, который играл в фонтане. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения. По ним видно, что молодой человек сам заехал в середину фонтана, где в тот момент было большое скопление детей. Мальчик не успел среагировать и попал под колеса. Родители тут же забрали его и убежали, не успев рассмотреть виновника происшествия.

По их словам, ребенку наложили швы, он был травмирован. После написания заявления в полицию личность велосипедиста устанавливается.

- Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Очевидцев просят обращаться в дежурные части ГИБДД и УМВД по телефонам 30-10-10, 72-88-11 или 102.