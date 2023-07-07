Ярославский военнослужащий вернулся из украинского плена

Из украинского плена освободили ярославца. ФОТО: страница Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

Из украинского плена вызвонили жителя Ярославской области. 6 июля Министерство обороны РФ сообщило о возвращении домой 45 российских военнослужащих, среди них был и Сергей К., который призывался из нашего региона.

В июне к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратилась жена ярославского бойца. Женщина рассказала, что с начал мая ее муж перестал выходить на связь. А в конце мая ей прислали видеозапись, из которой она узнала, что супруг в украинском плену.

- Сергей Бабуркин сразу передал информацию федеральному Уполномоченному Татьяне Москальковой, занимающейся вопросами обмена военнопленными на постоянной основе. Он попросил оказать содействие в установлении места нахождения военнослужащего и в его вызволении. И вот сегодня в ходе очередного обмена военнопленными мужчина вернулся на родину, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Сейчас бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Сергей, как только оказался на российской стороне, сразу позвонил своей жене, сказал, что чувствует себя удовлетворительно, но очень хочет есть.