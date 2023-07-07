Ярославский аэропорт «Туношна» прошел процедуру сертификации

Ярославский аэропорт «Тношна» получил сертификат соответствия. Фото: Александр ГЛУЗ

Ярославский аэропорт «Тношна» получил сертификат соответствия от Росавиации сроком на пять лет.

- Наличие данного документа является обязательным для работы авиапредприятия. Аэропорт подтвердил свою работоспособность, соответствует всем федеральным нормам и правилам, готов обслуживать и принимать самолеты. В ближайших планах - увеличение пассажиропотока и расширение маршрутной сети, – сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

В этом году из бюджета региона на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта выделено 25 миллионов рублей. Еще 40 миллионов пойдут на покупку машины для противообледенительной обработки самолетов. 12 миллионов направят улучшение транспортной безопасности.