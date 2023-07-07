Бездомного ярославца задержали по подозрению в убийстве

Ярославец поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В Красноперекопском районе Ярославля полиция задержала бездомного мужчину – его подозревают в совершении убийства. До этого в квартире одного из домов по улице Бахвалова обнаружили труп его 57-летнего знакомого с признаками насильственной смерти.

Следствие установило, что преступление, вероятно, было совершено под воздействием алкоголя. Пострадавший и подозреваемый вместе выпивали, и между ними разгорелся конфликт. Закончился он тем, что один нанес другому несколько ножевых ранений.

- Мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Красноперекопскому городскому району. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.