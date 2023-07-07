Ярославского предпринимателя будут судить за мошенничество с субсидиями на 4,4 миллиона рублей

В Ярославле будут судить 42-летнего генерального директора ООО «Лен Групп». Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле будут судить 42-летнего генерального директора ООО «Лен Групп». Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

- По версии следствия, в 2021 году обвиняемый с целью получения субсидии дважды предоставил в региональный департамент АПК заведомо подложные документы о приобретении сельхозоборудования для обработки льна. На основании этих документов департамент перечислил компании субсидии в сумме 1,9 и 2,5 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Еще во время расследования дела предприниматель полностью возместил причиненный им материальный ущерб. Это обстоятельство, скорее всего, будет учтено судом при вынесении решения о наказании.

В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при проектировании очистных сооружений.