Стали известны полуфиналисты III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Начальник Управления контроля подготовки строительства ООО «Группа компаний 1520» Максим Петунин. ФОТО: Пресс-служба ИСИРГИ

Одним из полуфиналистов стал Максим Петунин – начальник Управления контроля подготовки строительства ООО «Группа компаний 1520», Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив, учредитель Благотворительного фонда поддержки социальных и образовательных программ «Сердце лидера».

– Ни для кого не секрет, что саморазвитие – это базовая потребность для каждого амбициозного человека. Особую актуальность этот процесс приобретает в современной России, где потребность в высококвалифицированных специалистах, имеющих лидерские качества, крайне высока. В данной ситуации крайне важным является возможность проявить себя, представить широкому кругу общественности свои проекты и перспективные направления развития по компетенции. Конкурс «Лидеры строительной отрасли» без сомнения является фундаментальным проектом по раскрытию талантов среди специалистов. Призываю всех амбициозных профессионалов заявить о себе в целях повышения конкурентоспособности отечественной строительной отрасли, – отметил Максим Петунин.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли», проходящий в настоящее время, является открытым конкурсом управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих значительный опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Одной из задач данного конкурса является выявление перспективных управленцев, приобретение ими новых знаний, навыков и практического опыта. Также конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров строительных организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей экономики в российском обществе посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев, участвующих в конкурсе.

По итогам конкурса будет сформирован кадровый резерв управленческих кадров отрасли, а также созданы экспертные рабочие группы устойчивого развития отрасли.