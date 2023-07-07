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НовостиОбщество7 июля 2023 8:31

В выходные Ярославль накроет июльский шторм

Из-за сильной жары ливни будут чрезвычайно мощными
Полина Вачнадзе
Ливни будут чрезвычайно мощными.

Ливни будут чрезвычайно мощными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославцев вновь ждет «классическое проклятье выходных». Всю неделю в регионе стояла жарка погода, столбики термометров доходили до +29 градусов, но конец конец рабочих будней и выходные пройдут при совершенно другой погоде.

- К западным границам нашей страны подошел атлантический циклон. В течение дня облачные поля циклона накроют центральные области России. В обычной ситуации осадки в зоне вихря были бы умеренными, но из-за жары крайне активно станет протекать процесс конвекции. А это значит, что ливни будут чрезвычайно мощными. Местами облака достигнут грозовой стадии, возможны шквалистые усиления ветра и град, - предупредили синоптики Центра «Фобос».

При этом температура воздуха останется довольно высокой: в районе 20-24 градусов. Понемногу улучшаться погода начнет в воскресенье.