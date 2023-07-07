В Рыбинске на остановке «Площадь Маршала Жукова» установят павильон с общепитом

Комплекс с общепитом и лавочкой установят на остановке «Площадь Маршала Жукова». Фото: Администрация Рыбинска

Комплекс с общепитом и лавочкой установят на остановке «Площадь Маршала Жукова» на улице 9 Мая в Рыбинске.

- Комфортной благоустроенной остановки в этом месте раньше не было, - сказал глава города Дмитрий Рудаков. – Комплекс будет установлен за счет средств инвестора.

По словам градоначальника, всего в Рыбинске необходимо сделать 170 остановочных комплексов. Но, к сожалению, в бюджете города не хватает средств на то, чтобы привести все остановки в порядок.

- Сотрудничество города с предпринимательским сообществом является эффективным методом решения проблем, когда учитываются интересы жителей и бизнеса, - считает Дмитрий Рудаков.

Правда, по мнению некоторых рыбинцев, в конкретном случае на их интересы никто не обратил внимания:

- Прошу при оборудовании остановочных комплексов учитывать интересы людей. Имеющиеся не защищают ни от ветра, ни от дождя. Единственное – получение прибыли от торговых точек, - пишет Александра А.