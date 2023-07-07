В Ярославской области в 2023 году отремонтируют 230 километров муниципальных дорог

В городах Ярославской области в этом году будут отремонтированы 520 улиц. Фото: Правительство Ярославской области

В городах Ярославской области в этом году будут отремонтированы 520 улиц, общей протяженностью в 230 километров. В прошлом году, отметили в правительстве региона, было приведено в порядок 170 километров.

- Особое внимание уделяем ремонту муниципальных дорог в наших городах и поселках, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Средства на них зачастую выделялись по остаточному принципу и в небольшом объеме – в приоритете были региональные трассы, поэтому муниципальные дороги очень запущены.

По словам главы региона, в этом году на ремонт муниципальных дорог выделена беспрецедентная сумма – 6,4 миллиарда рублей. Кроме того, часть улиц сделают за счет средств 2024 года. На эти цели предусмотрено 5,5 миллиарда.

Наибольшую сумму (2,4 миллиарда рублей за 2023 год и 2,4 миллиарда – за 2024-й) получит Ярославль. Будут приведены в соответствие с нормативами 90 дорог и 41 проезд к соцобъектам. Планируют сделать улицы Победы, Свободы, проспекты Октября и Машиностроителей.

Рыбинску на ремонт дорог будет выделен 1,5 миллиарда рублей, Угличу – 830 миллионов, Ростову 380 миллионов, Переславлю – 153.