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НовостиСпорт7 июля 2023 6:47

Заместителем гендиректора ярославского «Шинника» стал Борис Никоноров

В составе сборной он становился чемпионом мира по пляжному футболу
Полина Вачнадзе
Заместителем генерального директора ФК «Шинник» в Ярославле стал Борис Никоноров. ФОТО: ФК "Шинник"

Заместителем генерального директора ФК «Шинник» в Ярославле стал Борис Никоноров. ФОТО: ФК "Шинник"

Заместителем генерального директора ФК «Шинник» стал Борис Никоноров, сообщает пресс-служба клуба.

Борис Никоноров – воспитанник ярославской футбольной школы, мастер спорта России международного класса. В составе сборной России спортсмен становился чемпионом мира по пляжному футболу и обладателем Межконтинентального Кубка, победителем Евролиги-2017.

- Друзья, я вернулся в футбол! В новой роли. Это большая честь и высокая ответственность представлять один из лучших футбольных Клубов нашей страны! Клуб с великой историей и традициями, а также невероятными болельщиками, моими земляками. Впереди много работы. Обещаю прикладывать максимум усилий в развитии Клуба, - написал на своей странице ВКонтакте Борис Никоноров.