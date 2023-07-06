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НовостиОбщество6 июля 2023 13:15

В Ярославской области 7 июля ожидается гроза

Ветер усилится до 18 метров в секунду
Полина Вачнадзе
В Ярославской области завтра, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди и гроза.

В Ярославской области завтра, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области завтра, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди и гроза. При грозе ветер усилится до 15-18 метров в секунду, сообщают в региональном МЧС.

Непогода может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны засоры ливневок, увеличение числа аварий, обрывы лини связи и ЛЭП, обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций.

По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», несмотря на дождь грозу, завтра в Ярославле по-прежнему будет жарко. Температура поднимется до +29 градусов.