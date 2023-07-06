Глава Ростова Ярославской области отчитал горожан за свалки мусора на могилах

Ростовцы устраивают свалки и на могилах, и рядом с ними. ФОТО: страница Сергея Тихомирова ВКонтакте

Глава Ростова Ярославской области Сергей Тихомиров пристыдил жителей города за свалки, которые они устраивают на кладбищах.

- Сам лично обошел территории и был шокирован людским неуважением к местам захоронений, - написал Сергей Тихомиров на своей странице ВКонтакте. - Считаю, что если за могилой по каким-либо причинам некому ухаживать, то люди, приходящие на кладбище и ухаживающие за соседними могилами, не должны устраивать мусорные свалки на заброшенных могилах.

Сейчас городские власти ищут места, где можно установить дополнительные контейнеры под мусор.

- Бывают разные обстоятельства, по которым родственники не могут навести порядок на могилах усопших родных. Необходимо помнить, что мы все люди, мы обязаны чтить память предков и не только своих родственников, - обратился к ростовцам Сергей Тихомиров.