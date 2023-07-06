Ярославский речной порт принес свои извинения пассажирам после аварии с теплоходом

Ярославский речной порт принес свои извинения пассажирам теплохода «Москва-208». Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ярославский речной порт принес свои извинения пассажирам, которые вчера, 5 июля, попали в аварию на теплоходе «Москва-208». Около полудня судно столкнулось с бетонным пирсом в районе Тверицкого пляжа, несколько человек, в том числе дети, получили травмы.

- Нами произведено возмещение расходов на проживание пострадавших иногородних пассажиров. Список всех пострадавших, полученных от комиссии по ЧС Мэрии Ярославля, передан в страховую компанию, - сообщили в Ярославском речном порту.

Также порт пообещал вернуть пассажирам деньги, потраченные на покупку билетов.

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