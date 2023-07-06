В Ярославле пройдет конкурс «ЯрПАПА 2023»

В Ярославле выберут лучших отцов в семи номинациях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле стартует областной конкурс семейных видеороликов «ЯрПАПА 2023». В семи номинациях будут определены победители, которые получат звание лучших отцов региона.

Например, для многодетных семей подойдет раздел «Глава большого дома», где в видеоформате нужно будет рассказать о семейных традициях. В тематических категориях «Есть такая профессия» и «Мой папа герой» надо представить зрителю достижения главы семейства в рабочей сфере. Номинация «Шеф на кухне» создана для тех, кто любит готовить по фамильным рецептам. А «Супер-папа» покажет, как отцы приучают своих детей к спорту и здоровому образу жизни.

Помимо такого мультимедийного формата, «ЯрПАПА» включает в себя конкурс чтецов и детских рисунков.

Принять участие можно после предварительной регистрации. Она начнется 1 июля и продолжится до 30 сентября. Готовую работу нужно выложить на своей странице в социальных сетях. Награждение победителей пройдет в октябре.