Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 11:05

Школу на улице Пашуковской в Ярославле достроят к сентябрю

Набраны первые классы
Рада Шпилевая
В Ярославле достраивают новую школу №92 ФОТО: официальная страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле достраивают новую школу №92 ФОТО: официальная страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля продолжают достраивать школу, которая рассчитана на 1100 человек. Ей уже присвоили номер 92, а также провели набор в первые классы, определили учителей.

Однако строительство еще не завершено. Мэр города Артем Молчанов сообщил, что подрядчик не уложился в срок, и работы будут окончены только к 20 июля. Уже после этого здание начнут наполнять оборудованием и инвентарем. Но городской глава уверен, что при таком отставании от графика школу успеют открыть до 1 сентября.

- Разработан и запасной план. Если сроки вновь будут существенно нарушены, первоклассники начнут учебный год на базе одной из школ Дзержинского района, а по окончании работ переедут в новую школу, - отметил Артем Молчанов в своих социальных сетях.