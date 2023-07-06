Школу на улице Пашуковской в Ярославле достроят к сентябрю

В Ярославле достраивают новую школу №92 ФОТО: официальная страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля продолжают достраивать школу, которая рассчитана на 1100 человек. Ей уже присвоили номер 92, а также провели набор в первые классы, определили учителей.

Однако строительство еще не завершено. Мэр города Артем Молчанов сообщил, что подрядчик не уложился в срок, и работы будут окончены только к 20 июля. Уже после этого здание начнут наполнять оборудованием и инвентарем. Но городской глава уверен, что при таком отставании от графика школу успеют открыть до 1 сентября.

- Разработан и запасной план. Если сроки вновь будут существенно нарушены, первоклассники начнут учебный год на базе одной из школ Дзержинского района, а по окончании работ переедут в новую школу, - отметил Артем Молчанов в своих социальных сетях.