В Ярославле нашли хулигана, который из рогатки стрелял по машинам

Участковые установили личность хулигана, который из рогатки обстреливал машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участковые установили личность хулигана, который стальными шариками обстреливал из рогатки припаркованные во дворе машины. Заявления в правоохранительные органы поступили от нескольких ярославцев, проживающих на улице Елены Колесовой в Ярославле.

Сотрудники полиции довольно быстро нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина. В момент совершения правонарушения ярославец был пьян.

- В отношении гражданина составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», он направлен для рассмотрения в суд. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.