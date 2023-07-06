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НовостиПроисшествия6 июля 2023 10:33

В Ярославле нашли хулигана, который из рогатки стрелял по машинам

Обстрел велся металлическими шариками
Полина Вачнадзе
Участковые установили личность хулигана, который из рогатки обстреливал машины.

Участковые установили личность хулигана, который из рогатки обстреливал машины.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Участковые установили личность хулигана, который стальными шариками обстреливал из рогатки припаркованные во дворе машины. Заявления в правоохранительные органы поступили от нескольких ярославцев, проживающих на улице Елены Колесовой в Ярославле.

Сотрудники полиции довольно быстро нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний мужчина. В момент совершения правонарушения ярославец был пьян.

- В отношении гражданина составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», он направлен для рассмотрения в суд. Мужчине грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.