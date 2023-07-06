Ярославским потребителям установят свыше 26 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии

«Умные» приборы обеспечат эффективный учет электроэнергии и исключат возможность ее хищения. ФОТО: ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» в 2023 году установит 26100 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Развитие системы интеллектуального учета ведется в рамках исполнения федерального законодательства. Проект охватит более 300 населенных пунктов Рыбинского, Некрасовского, Борисоглебского и Некоузского районов Ярославской области, а также Заволжский район Ярославля, сообщили в пресс-службе компании.

Замену счетчиков будут выполнять специалисты подрядной организации. Работы пройдут в несколько этапов: в июле начнется предпроектное обследование, затем приступят к строительно-монтажным работам и приёмке измерительных комплексов. Обладатели новых счетчиков получат ряд преимуществ. Основное из них – возможность сэкономить, используя многотарифный учет. Кроме того, жителям не придется платить за обслуживание, поверку и ремонт. Затраты на установку и эксплуатацию приборов учета сетевая организация берет на себя. Современные приборы учета, в отличие от заменяемых аналогов, будут дистанционно передавать показания в энергокомпанию. Таким образом, собственникам не нужно делать это самостоятельно, а сбытовая и сетевая организации своевременно получат точную информацию об объеме потребленного ресурса.

– Установка «умных» приборов обеспечит эффективный учет электроэнергии и практически исключит возможность ее хищения, а значит – повысит качество и надёжность электроснабжения жителей», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.