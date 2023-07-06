В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при проектировании очистных сооружений

Прокуратура выявила факт мошенничества при проектировании очистных сооружений. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области прокуратура выявила факт мошенничества при проектировании очистных сооружений в поселке Борисоглебский.

- В марте 2021 года администрация Борисоглебского района заключила с ООО «Центр энергетических исследований» контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию станции слива очистных сооружений канализации на улице Боровой в поселке Борисоглебский.

Работы оплатили – подрядчик получил 500 тысяч рублей. Однако прокурорская проверка показала, что предоставленные организацией документы не отвечают нормативным требованиям. В том числе и по этой причин государственная экспертиза не была пройдена. Бюджету района причинен крупный ущерб.

Материалы проверки ушли в следственные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».