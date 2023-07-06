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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:35

В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при проектировании очистных сооружений

Подрядчик, по мнению прокуратуры, необоснованно получил 500 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
Прокуратура выявила факт мошенничества при проектировании очистных сооружений.

Прокуратура выявила факт мошенничества при проектировании очистных сооружений.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославской области прокуратура выявила факт мошенничества при проектировании очистных сооружений в поселке Борисоглебский.

- В марте 2021 года администрация Борисоглебского района заключила с ООО «Центр энергетических исследований» контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию станции слива очистных сооружений канализации на улице Боровой в поселке Борисоглебский.

Работы оплатили – подрядчик получил 500 тысяч рублей. Однако прокурорская проверка показала, что предоставленные организацией документы не отвечают нормативным требованиям. В том числе и по этой причин государственная экспертиза не была пройдена. Бюджету района причинен крупный ущерб.

Материалы проверки ушли в следственные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».