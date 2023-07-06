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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:07

В Ярославле за обрушение объекта культурного наследия судят предпринимателя

Во время обрушения погиб рабочий
Полина Вачнадзе
В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Максима Каткова.

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Максима Каткова.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Максима Каткова. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. При обвале пострадали четверо рабочих, а объект культурного наследия – дом №21 на улице Андропова – оказался сильно поврежден.

ЧП в центре Ярославля произошло в марте 2020 года. По версии следствия, собственник самовольно делал реконструкцию помещения. При выемке грунта обрушилась строительная конструкция подвала и первого этажа, под завалами оказались рабочие. Один из них погиб.

Следствие продолжалось почти два года, в мае 2023 года дело передали в суд.