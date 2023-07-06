В Ярославле за обрушение объекта культурного наследия судят предпринимателя

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Максима Каткова. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Кировском районном суде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Максима Каткова. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. При обвале пострадали четверо рабочих, а объект культурного наследия – дом №21 на улице Андропова – оказался сильно поврежден.

ЧП в центре Ярославля произошло в марте 2020 года. По версии следствия, собственник самовольно делал реконструкцию помещения. При выемке грунта обрушилась строительная конструкция подвала и первого этажа, под завалами оказались рабочие. Один из них погиб.

Следствие продолжалось почти два года, в мае 2023 года дело передали в суд.