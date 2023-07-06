В Ярославле пропал 13-летний подросток

В Ярославле идут поиски 13-летнего юноши. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле 5 июля пропал 13-летний Иван Лапшин. Прихватив с собой самокат, юноша ушел из дома в Дзержинском районе. И вот уже почти сутки о местонахождении подростка ничего не известно.

На вид Ивану 13 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавый, с темно-русыми волосами.

Был одет в сине-черную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки. При себе, кроме самоката, у подростка были черная сумка через плечо и черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится Иван или видели его после исчезновения, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или на горячую линию «ЯрСпаса» (8-910-964-08-33).