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НовостиПроисшествия6 июля 2023 7:48

В Рыбинске иномарка врезалась в остановку

22-летний водитель не справился с управлением машины
Полина Вачнадзе
В Рыбинске 22-летний водитель врезался в остановку.

В Рыбинске 22-летний водитель врезался в остановку.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На окружной дороге у железнодорожного переезда в Рыбинске ночью 6 июля произошло ДТП. 22-летний водитель не справился с управлением «Форд Фокуса» и врезался в остановку общественного транспорта. Мужчина был трезв.

- В результате ДТП травмы получил пассажир иномарки, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – 22-летнего молодого человека госпитализировали в лечебное учреждение.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.