Автобусный маршрут №42 стал самым популярным у ярославцев в июне

В региональном департаменте транспорта назвали автобусные маршруты, которыми часто пользовались ярославцы в июне. Фото: Правительство Ярославской области

В региональном департаменте транспорта назвали автобусные маршруты, которыми часто пользовались ярославцы в июне.

Наибольшее количество пассажиров в первый летний месяц – более 373 тысяч человек – перевез маршрут №42 «15-й микрорайон – поселок Куйбышев». На втором месте по популярности у ярославцев автобус №49, который ходит по маршруту «Улица Ярославская – 15 микрорайон». По этому маршруту в июне проехали 310 тысяч пассажиров. Третье место заняло направление №41а «ТРК «Ярославский Вернисаж» - поселок Куйбышев». Автобусы перевезли 272 тысячи ярославцев.

- Мы ежедневно анализируем работу общественного транспорта и продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, чтобы поездки были максимально комфортными и удобными, - отметил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Также в числе наиболее востребованных направлений – №8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 микрорайон» и №66 «НЗКИ – Больничный городок».

Всего за июнь новые желтые автобусы перевезли 7,1 миллиона пассажиров.