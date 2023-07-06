В центре Ярославля прошла облава на водителей-должников

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели в центре Ярославля совместный рейд по поиску должников. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели в центре Ярославля совместный рейд по поиску должников. Было проверено несколько десятков водителей и многие из них оказались не чисты перед законом.

- Значительное количество автолюбителей имели множество неоплаченных штрафов ГИБДД, а также задолженности по налоговым и кредитным платежам, суммы которых доходили до 1,4 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В итоге приставы составили четыре акта описи и ареста имущества, вручили 10 требований о явке на прием. Один водитель прямо на месте оплатил свой долг.

Приставы предупредили, что подобные рейды будут проводиться каждую неделю. Причем не только в Ярославле, но и в других городах области.