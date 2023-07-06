В Щедрино под Ярославлем решили проблему с домом-долгостроем

В поселке Щедрино Ярославского района ввели в эксплуатацию дом-долгострой №51. Фото: Правительство Ярославской области

В поселке Щедрино Ярославского района ввели в эксплуатацию дом-долгострой №51. 48 дольщик в ближайшее время наконец-то получат ключи от своих долгожданных квартир.

Строительство дома велось с нарушением сроков. Компания «Альянс-строй» приостановила работы, когда оставалось подключить объект к сетям и завершить отделку помещений. В ситуацию пришлось вмешаться правительству Ярославской области и привлечь надзорные органы.

- Оказали максимальное содействие застройщику, чтобы он смог завершить строительство, – сказал губернатор региона Михаил Евраев. – Совместными усилиями проблему удалось решить. Дом введен в эксплуатацию. Работу по восстановлению прав участников долевого строительства в регионе продолжим.

До конца 2023 года правительство региона обещает решить проблему еще трех долгостроев: одного дома в Щедрино и двух – на улице Пионеркой и на Московском проспекте в Ярославле. Обманутые дольщики получат выплаты.